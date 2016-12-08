AGİT Zirvesi'nde Suriye ve Ukrayna ön planda

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Zirvesi başladı. İki gün sürecek zirvenin açılışını ev sahibi Almanya'nın dışişleri bakanı Frank-Walter Steinmeier yaptı. Steinmeier, AGİT'in Avrupa'nın güvenliği için öneminin altını çizerken, zirvede özellikle çatışma yönetiminin araçları üzerinde durulacağını belirtti.

Steinmeier, "Doğu ile Batı son yıllarda birbirlerine karşı kaba bir üslup kullanıyor" dedi. Avrupa'daki barışın temellerinin kırılgan hale geldiğini belirten Bakan, Doğu Ukrayna krizi ile Dağlık Karabağ krizini buna örnek gösterdi.

Steinmeier-Lavrov görüşmesi

Dışişleri Bakanı Steinmeier, AGİT zirvesi öncesinde gayrıresmi bir görüşme çerçevesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir araya geldi. Alman heyetinden alınan bilgilere göre, Steinmeier Lavrov ile görüşmesinde Halep'te ateşkesin yürürlüğe girmesi için çaba gösterilmesini istedi. Lavrov ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İki günlük zirveye 50 ülkenin dışişleri bakanlarının yanı sıra 57 AGİT üyesi ülkenin üst düzey temsilcileri katılıyor. Zirveye, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor.

Zirvedeki görüşmelerde Ukrayna ve Suriye krizlerinin ön plana çıkması bekleniyor.

Almanya 2016 yılı başında AGİT'in dönem başkanlığını üstlenmişti. Almanya'nın görev süresi bu yılın sonunda doluyor.

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dpa/Afp/DW, BÖ/GA