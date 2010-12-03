-AGİT ZİRVESİ TAMAMLANDI ASTANA (A.A)- 03.12.2010 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Astana'da düzenlenen 7. Liderler Zirvesi, yayımlanan sonuç bildirisiyle çalışmalarını tamamladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, zirve sonrasında düzenlediği basın toplantısında, ''Taraf devletler AGİT değerlerine bağlılıklarını yinelemiştir'' dedi. AGİT zirvesinin gerçekleştirildiği 2 gün boyunca çok yoğun ve yorucu bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Nazarbayev, AGİT misyonunun güçlendirilmesi, rolünün arttırılması, taraf ülkelerin ortak sorumluluklarının teyit edilmesi ile arzulanan sonuçlara ulaştıklarını ifade etti. AGİT Astana bildirisinin tüm taraf ülkelerin görüşlerini yansıttığını belirten Nazarbayev, ''Bu belge AGİT'in daha da geliştirilmesi için sağlam bir temel olacaktır'' dedi. AGİT zirvesinin, 11 yıl aradan sonra ilk kez bir bildiriyle kapandığını anlatan Nazarbayev, ''Bu AGİT için yeni bir dönemin açılması olarak görülmelidir. Daha iyi bir dünya için, halklarımızın umutlarını karşılayan barış ve diyaloğa vurgu yapılan tarihi, ortak bir başarı olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. Hazırlanan ortak bildiride, taraf ülkeler AGİT değerlerine olan bağlılıklarını teyit ederken, yaşanan ya da yaşanması muhtemel ortak çatışmalara karşı ortak bir eylem planının kabulüne ise yanaşmadı. Ortak bir eylem planının kabul edilmemesinde, Moldova, Gürcistan, Yukarı Karabağ gibi üye ülkeler arasındaki sorunların etkili olduğu belirtildi.