-AGİT ZİRVESİ ORTAK BİLDİRİ İLE KAPANACAK ASTANA (A.A)- 02.12.2010 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 7. Liderler Zirvesi'nin yayınlanacak ortak bildiri ile kapanacağı bildirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, zirvenin bugün yapılan toplantısının açılışında, ''Astana'da toplanan AGİT zirvesinin, hazırlanacak bir bildiri ile kapanmasını istediğini'' söyledi. AGİT Zirvesi'nin İstanbul'daki zirveden 11 yıl sonra toplandığını hatırlatan Nazarbayev, geçen sürede yaşanan bir çok sorunun burada gündeme geldiğini belirterek, ''Bu zirve bize tarihi bir fırsat sunuyor. Tüm halkların kardeşliğini ve barışını korumak adına, barış ve diyaloga vurgu yapan bir bildiri ile zirveyi kapatalım. Yoksa tarih bizi affetmez'' dedi. Nazarbayev, ortak bildiri ile ilgili hazırlıkların yapıldığını, üye ülkelerin oyları ile bildirinin kabul edilmesini istediklerini kaydetti. -AGİT ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLERİ BOZMAYACAK ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kazakistan Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı Kanat Saudabayev ile yaptığı basın toplantısında, ''Wikileaks belgelerinin yaptığı görüşmelerde gündeme geldiğini, ancak bu yayınların ABD'nin AGİT üyesi ülkelerle ilişkilerine zarar vermeyeceğini'' ifade etti. AGİT üyesi ülkelerin liderleri ile zirve vesilesi ile görüşme fırsatı bulduğunu, bu görüşmelerde de Wikileaks'te yayınlanan belgelerin gündeme geldiğini anlatan Clinton, ''Bunlar ABD diplomasisine zarar vermez. Elbette bu yayınlardan duyulan endişeler var. Biz bunlarla ilgili gerekli soruşturmayı başlattık, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız. Burada görüştüğüm tüm liderler, bizimle çalışmaya devam etmek istediklerini söyledi'' diye konuştu. Clinton, Kazakistan'ın bölgede etkinliğinin arttırılması için de çaba harcayacağını, Kazakistan'ın Afganistan Koalisyonuna katılacağını da kaydetti.