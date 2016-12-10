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Deutsche Welle

AGİT toplantısı sonuçsuz sona erdi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Hamburg’daki dışişleri bakanları toplantısı ortak bir açıklama yapılmadan sona erdi. AGİT'in dönem başkanlığı seneye Avusturya'ya geçiyor.

10 Aralık 2016 02:18

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı sonuçsuz sona erdi.

Toplantıya katılan 57 üye ülkenın dışişleri bakanları iki gün süren görüşmelerde ortak bir çizgide buluşamadı. Ev sahibi ülke Almanya'nın Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, görüşmelerin tartışmalı geçtiğini belirterek AGİT'in gelecekte daha etkin ve faal olması gerektiğini ifade etti.

Almanya, ortak bir açıklama yerine AGİT Dönem Başkanı olarak kendi sonuç bildirgesini açıkladı.

Görüşmelerde en sert tartışma konusu Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarla ilgili oldu. Moskova ve Kiev'in Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar nedeniyle karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Almanya'dan sonra AGİT’in başkanlığını Avusturya devralacak. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, teşkilatla ilgili girişimlere Rusya’yı daha çok dâhil etmek istediğini açıkladı. AGİT’in kurallarına göre ortak bir açıklama için 57 üyenin de onayı gerekiyor. AGİT son olarak 2002'de ortak bir açıklama yapabilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/CN/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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