AGİT temsilcisinden Dışişleri ve Adalet Bakanlığı'na mektup: İnternete RTÜK denetimi çok sesliliği bitirir

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, ‘RTÜK internet yasa tasarısı’nın kanun olarak kabul edilmesi halinde internet yayınlarını kısıtlayacağını ve medya çoksesliliğini bitireceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e mektup da yazan Desir, uzman görüşlerine yer vererek torba yasa tasarısının basın özgürlüğünü tehdit ettiğini vurguladı.

"Endişelendiriyor"

Prof. Yaman Akdeniz’in hazırladığı raporu referans gösteren Desir, tasarının dijital medya organlarını tehdit ettiğini ve Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası antlaşmalara uygun olmadığını bildirdi. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne atıfta bulunarak basın ve ifade özgürlüğünü içeren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadını da hatırlatan Desir, “Son zamanlarda Türkiye’deki basın özgürlüğünü yakından izliyorum ve gidişat beni hayli endişelendiriyor.

"Bildirim modeli olsun"

Yazılı basına olan baskılar sonucunda internet üzerinden yayına yönelen birçok medya kuruluşu var, bu sebeple bu alanı da sınırlamak özgür medya alanına baskıyı daha da artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Söz konusu yasa tasarısının 73. maddesinde düzenlenen, internet üzerinden yayın yapan tüm medya kuruluşlarının RTÜK’ten lisans alma zorunluluğunun tekrar düzenlenmesini öneren Desir, yayın yapmadan önce lisans mecburiyeti yerine ‘bildirim modeli’nin (notification model) benimsenmesi gerektiğini açıkladı.

"İşbirliğine hazırız"

Son olarak Desir, AGİT Basın Özgürlüğü birimi olarak Türkiye’deki yetkililerle dijital medya düzenlemesi hakkında her türlü işbirliğine açık olduklarını ve konuyla ilgili tüm ilgili tarafların muhatap alınması gerektiğini söyledi.