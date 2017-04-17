AGİT referandumla ilgili usulsüzlük iddialarına dair ön raporunu açıkladı

Türkiye'de bulunan uluslararası referandum gözlemcileri bugün saat 15.00'de yapacağı basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, referandumunun sonuçlarına yönelik iddia edilen ihlallere dair Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) değerlendirmesini beklediğini açıklamıştı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) haberine göre, anayasa değişikliği referandumunu gözlemlemek üzere Türkiye’de bulunan uluslararası gözlemciler Ankara’da düzenledikleri basın toplantısı ile ilk bulgularına dair referandum sonrası ön raporlarını sundu.

Uluslararası gözlem misyonu, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (AGİT/DKİHB), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) ortak çalışmasıdır.

Sırasıyla Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Heyet Başkanı Cezar Florin Preda ve AGİT/DKİHB Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta tarafından açıklama yapılması öngörülüyor.

Bu ortak girişimde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden 23 parlamenter ve görevli, AGİT/DKİHB’den 40 uzun dönemli gözlemci ve 63 uzman görevli olmak üzere 26 ülkeden gözlemci yer alıyor.