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Dünya

AGİT Minsk'in eşbaşkanı değişti

08 Eylül 2009 15:34

AGİT Minsk Grubunda ABD'yi temsil eden Matthew Bryza'nın yeni bir göreve tayin edilmesinden dolayı, bu göreve Robert Bradtke getirildi.

2001-2004 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısının NATO ve AGİT işlerinden sorumlu yardımcısı olarak çalışan Bradtke, bu yıl temmuz ayına kadar da Hırvatistan Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Öte yandan, resmi kaynaklar tarafından henüz doğrulanmayan bilgilere göre Bryza, Bakü'ye büyükelçi atanabilir.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elhan Polohov, AGİT Minsk Grubunun yeni eşbaşkanı Bradtke ile çalışmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Karabağ sorununun adil çözümüyle ilgili tutumumuz değişmezdir. Bu sorun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve Karabağ'a en yüksek özerklik statüsünün verilmesi çerçevesinde çözülebilir, müzakereler bu yönde devam edecek" dedi.



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