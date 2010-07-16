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Dünya

AGİT Kırgızistan’a polis gönderecek

AGİT, etnik çatışmalarla ilgili olarak Kırgızistan'a polis gönderme kararı aldı.

16 Temmuz 2010 03:00

T24- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği örgütü etnik çatışmalarla ilgili olarak Kırgızistan’a 52 polis göndermeye karar verdi.


10 Haziran’da, Kırgızlarla azınlıktaki etnik Özbekler arasında, Oş ve Celalabat’ta çıkan çatışmalarda yaklaşık 2 bin kişi ölmüş, 400 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.


AGİT Dışişleri Bakanlarının Kazakistan'ın Almatı kentinde yapılan 2 günlük gayri resmi toplantısında, daha çok Kırgızistan'daki olaylar üzerinde duruluyor.


İnsan hakları örgütleri, çatışmalarla ilgili soruşturmada Özbeklere işkence yapıldığı gerekçesiyle AGİT’ten ülkenin güneyine polis gücü göndermesini istemişti.


Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesine göre evlerinden kaçan Özbeklerden en az 75 bini hala korkudan geri dönemiyor. Özbekistan’a kaçan bazılarının geri dönememe sebebi ise, ellerinde resmi kimlik belgesi bulunmaması.


56 üye ülkeden 34'ünün Dışişleri Bakanıyla temsil edildiği toplantıya Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katılıyor

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