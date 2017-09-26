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Dünya

AGİT: Gürsel'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Viyana, 26 Eylül, (DHA)- AGİT medya özgürlüğü temsilcisi Harlem Désir "Yaklaşık bir yıl hapis yatmasından sonra dün akşam, Kadri Gürsel'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladım

26 Eylül 2017 22:07

Viyana, 26 Eylül, (DHA)- AGİT medya özgürlüğü temsilcisi Harlem Désir \"Yaklaşık bir yıl hapis yatmasından sonra dün akşam, Kadri Gürsel\'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladım. Kendisine yönelik suçlamaların acil olarak düşürülmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Temsilci sözlerini şöyle sürdürdü: \"Dava, kendisine ve Cumhuriyet Gazetesindeki meslektaşlarına yönelik suçlamaların gerekçesiz olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Türk yetkililere, tüm cezaevindeki Cumhuriyet gazetecilerini serbest bırakmalarını ve bu suçlamaları daha fazla gecikilmeksizin düşürülmesi çağrısı yapıyorum”

Désir, \"Bu davada, özellikle tutuklu yargılanma ve gazetecilere yönelik ağır suçlamalara dair kanıt yetersizliğinin devam etmesi, Türkiye\'de gazetecilerin yaşadığı sorunların boyutlarını gösteriyor\" dedi ve ekledi: “Çalışmaları için hapsedilen bütün gazeteciler serbest bırakılmalı.\"

Temsilci, medya özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün korunması için yasal ve siyasi reformları yapmak üzere Türkiye makamlarına yaptığı çağrısını yineledi ve bu önemli süreçte AGİT’in yardım etmek istediğini ifade etti.

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