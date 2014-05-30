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Dünya

AGİT gözlemcileri serbest bırakıldı

Ukrayna’da kaçırılan biri Türk dört AGİT gözlemcisi özgürlüklerine kavuştu

30 Mayıs 2014 15:58

Ukrayna'nın Lugansk bölgesindeki milisler tarafından bundan üç gün önce kaçırılan ve aralarında bir Türk'ün de bulunduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Hürriyet’in haberine göre, Lugansk'taki Halk Cephesi hareketinin lideri Aleksey Çimilenko Interfax ajansına yaptığı açıklamada AGİT gözlemcilerinin dün Lugansk'a getirildiğini, belgelerinin gözden geçirildiğini ve AGİT gözlemcisi olduklarının doğrulanmasıyla birlikte serbest bırakılmalarına karar verildiğini söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) personeli olan Mehmet Kılıç ve diğer üç AGİT üyesi özgürlüklerine kavuştu. Milislerin lideri, kendilerinin AGİT gözlemcilerine engel olmanın aksine onların çalışmalarını kolaylaştırdığını ve istedikleri her şeyi gösterdiklerini iddia etti.

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