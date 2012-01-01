-AGİT dönem başkanlığı İrlanda'da DUBLİN (A.A) - 01.01.2012 - İrlanda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) dönem başkanlığını Litvanya'dan devraldı. İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Eamon Gilmore, yaptığı yazılı açıklamada, bir yıllık dönem başkanlığı boyunca özellikle çatışma çözümü konusunda kendi deneyimlerinden yararlanacaklarını ve ifade özgürlüğü konusuna öncelik vereceğini kaydetti. Dijital çağda insan hakları ve medya özgürlüğünün korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Gilmore, bu konulara özellikle dikkat çekeceklerini ifade etti. Eamon Gilmore, Litvanya'nın dönem başkanlığı sırasında alınan kararları ve elde edilen başarıları ileri götürme sözü verdi.