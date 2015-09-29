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AGİT: Cizre’de gelişmelerin ne olacağını gözlemleyeceğiz

'Seçim sonuçlarıyla değil, demokratik ilkeler ışığında seçimin nasıl yapıldığıyla ilgileniyoruz'

29 Eylül 2015 11:56

Türkiye, 1 Kasım seçimleri öncesinde sandıkların bazı bölgelerde kurulmamasını veya taşınmasına yönelik YSK kararını beklerken, seçimleri gözlemleyecek olan AGİT heyeti de süreci yakın takibe aldı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Heyeti Başkanı Geert Hinrich Ahrens, “Bu tabii ki bizim gözlemlememiz gereken konu... Tabii burada prensip oy kullanabilecek ehliyette olan herkesin demokratik koşullarda oyunu kullanabilmesi. Ama daha önce de söylediğim gibi henüz çalışmaların başındayız. Cizre’de gelişmelerin ne olacağını gözlemleyeceğiz, yani durumu gözlemleyeceğiz ve şu an bir yorum yapmayacağız” dedi.

Türkiye’de 6’ncı defa seçim izleyeceklerini belirten Ahrens, Türkiye tarafından davet edildiklerini, Dışişleri Bakanlığı ve YSK ile de ilk görüşmelerini yaptıklarını söyledi.

 

Basın özgürlüğü

 

Ahrens, “Sürece müdahale için burada değiliz; seçim sonuçlarıyla ilgilenmiyoruz. Demokratik ilkeler ışığında seçimin nasıl yapıldığıyla ilgileniyoruz” dedi.

Bazı medya gruplarına yönelik baskıların anımsatılması üzerine de Ahrens, “Demokratik seçim yapılabilmesinin en önemli unsurlarından biri basın özgürlüğü” dedi.

Ahrens, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 haziran’daki rolünün anımsatılması ve bu seçimlere yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine de, “Yapılacak olan seçimlerle ilgili birşey söyleyemeyecğim. Cumhurbaşkanı ile ilgili görüşlerimiz için nihai raporu okuyun” dedi. Heyet, 7 Haziran seçimlerinin ardından nihai raporlarında Erdoğan’ın Anayasa uyarınca parti tutmaması ve görevlerini tarafsız şekilde yerine getirmek zorunluluğuna rağmen seçim kampanyasında aktif rol oynadığı ifade etmişti.

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