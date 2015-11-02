AGİT: Çatışmalı bölgelerdeki seçimleri izleyemedik, partiler özgürce kampanya yürütemedi

AGİT Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti bir basın toplantısı düzenleyerek 1 Kasım erken seçimleriyle ilgili ön raporlarını paylaştı. 26. Dönem Milletvekili Seçimlerini izleyen AGİT gözlemcileri güvenlik gerekçesiyle çatışmalı bölgelerde gözlem yapamadıklarını ifade etti. “Sigorta şirketleri Güneydoğu illerine gittiğimizde bize sigorta yapamayacaklarını söylediler” paylaşımında bulunan gözlemciler, partilerin üyelerine, binalarına yönelik saldırılar dahil şiddet olaylarıyla özgürce kampanya yürütemediklerini bildirdi.



Daha önce Türkiye’de 5 seçim izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 1 Kasım erken seçimlerini için de 45 gözlemcisini görevlendirerek Türkiye'nin çeşitli illerinde seçim kampanyalarını izledi, seçim güvenliğini gözlemledi. HiltonSA Otel'de yaptığı toplantıyla bir ön rapor sunan AGİT heyeti 1 Kasım seçimlerinin adil olmayan koşullarda gerçekleştiğine vurgu yaptı.

'Kampanya olanaklarını sınırladı'

AGİT Özel Koordinatörü ve Kısa-Dönemli Gözlem Heyeti Lideri Ignacio Sanchez Amor “Yüksek kutuplaşmanın olduğu bu seçimde vatandaşlar güçlü siyasi arternatifler arasında bir seçim yaparken basına ve ifade özgürlüğüne yapılan kısıtlamalar endişe vericidir” dedi. Güneydoğuda ciddi güvenlik endişelerinin yaşandığını ifade eden Amor, parti üyelerine yönelik fiziksel saldırıların kampanya olanaklarını kısıtladığını ortaya koydu. Amor Ankara'da gerçekleşen katliamın da partilerin kampanyalarını ve seçim atmosferini önemli derecede etkilediğini dile getirdi.

AKPM Delegasyonu Başkanı Andreas Gross ise seçimin atmosferini adaletsizliklerin belirlediğini söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Haziran seçimlerine oranla bu seçimde bütün partilerin seslerinin temin edilmesini sağladığını kaydetti. Gross, çatışmalardan dolayı bölge illerine de gidemediklerini bildirirken, “Hiçbir sigorta şirketi bizi sigortalayamayacağını söyledi” dedi.

'Güneydoğu'da yaşanan şiddet seçimi etkilerdi'

AGİT PA Delegasyonu Başkanı Margaret Cederfelt de seçim kampanyasının karaketirini adaletsizleiklerin ve kaygıların belirlediğini ifade etti. Cederfelt, “Kadın adaylar fazlasıyla azdı ve Meclise az sayıda kadın girdi. Ayrıca Güneydoğuda yaşanan şiddet olayları seçim üzerinde ciddi etkiye sahip. HDP üyelerine ve aktivistlerine yönelik saldırılar ve tutuklamalar kampanya olanaklarını engellemiştir. Bir seçim sürecinin demokratik olabilmesi için adaylar kampanya yürütebilmeli ve seçmenler oylarını güvenli bir ortamda kullanmalıdır. Ancak burada korku hakimdi ve korku demokrasiye engeldir” diye konuştu.