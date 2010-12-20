T24 LogoT24 Logo
Dünya

AGİT BELARUS'TAKİ SEÇİMİ KINADI MİNSK (A.A)

20 Aralık 2010 16:34

-AGİT BELARUS'TAKİ SEÇİMİ KINADI MİNSK (A.A) - 20.12.2010 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Belarus'da yapılan devlet başkanlığı seçimini "şaibeli" olduğu gerekçesiyle kınadı.  AGİT gözlemci heyetinin başkanı Tony Lloyd, Belarus'daki devlet başkanlığı seçimi için "Bu seçim, Belarus'a ihtiyaç duyduğu yeni başlangıcı vermekte başarısız oldu" derken, polisin muhalefet liderleri ve göstericilere uyguladığı sert müdahaleyi de kınadıklarını söyledi.   Belarus'da dün yapılan devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre, Aleksandır Lukaşenko yine devlet başkanı seçilmişti. Yaklaşık 7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Belarus'ta dünkü seçimlerde, 16 yıldır iktidarda olan Lukaşenko dışında 9 aday daha yarışmıştı. Adaylardan 7'si, oy verme merkezlerinin kapanmasının ardından yandaşlarını Ekim Meydanında toplanmaya çağırmıştı. Seçimin ardından usulsüzlük yapıldığını iddia eden binlerce kişi, başkent Minsk'teki hükümet binasına girmeye çalışmış ancak polis tarafından püskürtülmüş, 9 muhalefet adayından 7'si de tutuklanmıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24