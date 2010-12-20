-AGİT BELARUS'TAKİ SEÇİMİ KINADI MİNSK (A.A) - 20.12.2010 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Belarus'da yapılan devlet başkanlığı seçimini "şaibeli" olduğu gerekçesiyle kınadı. AGİT gözlemci heyetinin başkanı Tony Lloyd, Belarus'daki devlet başkanlığı seçimi için "Bu seçim, Belarus'a ihtiyaç duyduğu yeni başlangıcı vermekte başarısız oldu" derken, polisin muhalefet liderleri ve göstericilere uyguladığı sert müdahaleyi de kınadıklarını söyledi. Belarus'da dün yapılan devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre, Aleksandır Lukaşenko yine devlet başkanı seçilmişti. Yaklaşık 7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Belarus'ta dünkü seçimlerde, 16 yıldır iktidarda olan Lukaşenko dışında 9 aday daha yarışmıştı. Adaylardan 7'si, oy verme merkezlerinin kapanmasının ardından yandaşlarını Ekim Meydanında toplanmaya çağırmıştı. Seçimin ardından usulsüzlük yapıldığını iddia eden binlerce kişi, başkent Minsk'teki hükümet binasına girmeye çalışmış ancak polis tarafından püskürtülmüş, 9 muhalefet adayından 7'si de tutuklanmıştı.