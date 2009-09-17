AGİT: Basın özgürlüğü tehlike altında!

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na mektup gönderen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Basın Özgürlüğü konusundaki temsilcisi Miklos Haraszti; Doğan Grubu’na verilen ‘eşi görülmemiş’ ceza yüzünden endişelerini belirtti.

Haraszti, mektupta, “AGİT’in hükümetlerden çoğulcu bir basın için gerekli koşulları sağlamasını ve özellikle basından eleştiri sesleri yükseldiğinde devletin yasal gücünü kullanırken daha kontrollü hareket etmesini beklediğini” yazdı. Yetkililerden “basına karşı uygulanan cezaların orantılı olmasını ve ceza tutarının basının görevini yapmasını tehlikeye atacak şekilde olmamasını istediklerini” sözlerine ekleyen Haraszti; mektupta ayrıca Basın çoğulculuğuna etkin bir şekilde önem vermek, bütün Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyelerinin yapmış olduğu önemli bir taahhüt. Yalnızca çoğulculuk basın özgürlüğünü sağlayabilir. Umarım Türkiye de bu standartlara uyar” sözlerine de yer verdi.

AGİT nedir

AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT): Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı adı altında 1970’li yılların başında soğuk savaş koşullarındaki Avrupa’nın bölünmüşlüğüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve katılan devletler arasında bu amaca yönelik işbirliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuş teşkilattır.