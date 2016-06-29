AGİT ABD seçimlerinde işi sıkı tutacak



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in başkanı Michael Link, ABD'deki başkanlık seçimlerini takip etmek üzere ülkeye 100 uzun dönemli ve 400 de kısa dönemli gözetmen göndereceklerini açıkladı.

Link, Kasım ayındaki başkanlık seçiminin, 2012 yılındaki seçime kıyasla çok daha yoğun takip edileceğini kaydetti. Link, 2012 yılındaki seçimlerde birçok eyalette AGİT gözlemcilerinin sorunlar yaşadıklarına dikkat çekerek, Teksas eyaletinde seçim merkezlerine alınmadıklarını belirtti.

AGİT Başkanı, 8 Kasım'daki seçimlerde 50 eyalette de hazır bulunarak, seçimlerde neler olup bittiğini bilmek istediklerini kaydetti. Link, sürecin özellikle de oy sayımının güven içinde tamamlanmasını istediklerini belirtti.

Link aynı zamanda bazı eyaletlerde seçim hukukunun değiştiğine dikkat çekerek bu durumun sorunlara yol açabileceğini söyledi. Kimi eyaletlerin seçmenlerden fotoğraflı kimlik belgesi talep ettiklerini belirten Link, birçok ABD vatandaşının böylesi kimliklere sahip olmadığını ifade etti.