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Dünya

AGİT: "SEÇİMLER DEMOKRATİK, MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ EKSİK" STRASBOURG (A.A)

14 Haziran 2011 01:07

-AGİT: "SEÇİMLER DEMOKRATİK, MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ EKSİK" STRASBOURG (A.A) - 13.06.2011 - Türkiye'de dün yapılan milletvekili genel seçimlerini izleyen Avrupa Konseyi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlem heyeti, seçim sürecinin "demokratik ve çoğulcu" olduğunu ancak medya özgürlüğü alanında eksiklikler bulunduğunu bildirdi. Strasbourg'da yayımlanan ortak açıklamaya göre, iki kuruluşun gözlemcileri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin büyük bir farkla kazandığı seçimlerin "sükunet içinde" ve "profesyonel biçimde" geçtiğini belirterek, hükümet tarafından yapılan reformların "seçim sistemini iyileştirdiğinin" görüldüğünü kaydetti. Türkiye'deki seçimlere 30 kadar ülkeden, 61'i parlamenter 70'den fazla gözlemci gönderen iki teşkilatın açıklamasında, buna karşın yürürlükteki yasaların bazı unsurlarının, ifade özgürlüğünü sınırlayarak, medyanın ve siyasi partilerin faaliyetlerini kısıtlamayı sürdürdüğü ifade edildi. "Muhalefet partileri, iktidar partilerinden bariz şekilde çok daha az medyada yer alma imkanından yararlanabildiğinden yakınıyor" diyen gözlemciler, açıklamada, Türkiye'de 50'den fazla gazetecinin tutuklu veya soruşturulmakta olmasından üzüntü duyulduğunu dile getirdi.

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