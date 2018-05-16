AGİT 24 Haziran seçimlerini izleyecek

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimlere gözlemci göndereceğini duyurdu.

AGİT'in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, uzmanlardan ve 28 kişilik uzun dönemli gözlemciden oluşan ana heyetin yanısıra 350 kişiden oluşan kısa dönemli gözlemci ekibinin seçimlerde görevlendirileceği belirtildi. AGİT, heyetin Türk hükümetinden yapılacak davetin ardından Türkiye'ye gideceğini bildirdi.

Geçtiğimiz yılki anayasa değişikliği referandumunu izleyen AGİT ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), oylamanın"eşit olmayan koşullarda" yapıldığı eleştirisinde bulunmuştu. Gözlemciler, tarafların kampanya sürecinde eşit şartlara sahip olmadığına dikkat çekmişti. Oylamanın yasal standartlara uygun olmadığı kuşkusu taşıyan gözlemciler, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını belirtmişti.

16 Nisan referandumu gibi 24 Haziran seçimleri de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl altında gerçekleştirilecek.

dpa/ÖA,CÖ

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