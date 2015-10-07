AGİT, 1 Kasım seçimini 29 kişilik ekiple gözlemleyecek

AGİT Seçim Heyeti Başkan Yardımcısı Polyna Lemoz, 1 Kasım'da yapılacak seçim için, 10 ülkeden gelen 11 uzmanın oluşturduğu çekirdek ekiple Ankara'da görev yapacaklarını söyledi. Lemoz, 18 kişiden oluşan uzun dönemli gözlemci ekibinin ise, ikişerli gruplar halinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapmaya başlayacaklarını aktardı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 1 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde süreci gözlemlemek, mevzuata, uluslararası standartlara uyulup uyulmadığını denetlemek amacıyla Diyarbakır'a gitti.

Radikal'de yer alan habere göre, Diyarbakır'da bulunan AGİT Seçim Gözlem Heyeti Başkan Yardımcısı Polyna Lemoz, Güvenlik Uzmanları Wayne Pilgrim, Ayhan Güler, Uzun Dönemli Gözlemciler Paaavo Juhani Pitkaenen ve Mats Melis, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı ile görüştü. Görüşmede konuşan AGİT Seçim Heyeti Başkan Yardımcısı Polyna Lemoz, 10 ülkeden gelen 11 uzmanın oluşturduğu çekirdek ekiple Ankara'da görev yapacaklarını, 18 kişiden oluşan uzun dönemli gözlemci ekibin ise, ikişerli gruplar halinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapmaya başlayacaklarını söyledi.



İlk olarak seçimlerden önce gözlemlerini bir raporla kamuoyuyla paylaşacaklarını ve bu bilgilere internet üzerinden de ulaşılabileceğini dile getiren Lemoz, seçimlerden bir gün sonra da heyetin değerlendirmelerinin yer aldığı nihai raporun paylaşılacağını aktardı.

'Heyet zor bir alanda çalışacak'

Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak da, Silvan'da 5 günlük sokağa çıkma yasağı ve beraberinde yaşananları anlatarak, kaygılı olduklarını söyledi. Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı da, sıkıntılı bir dönemden geçildiğini, en temel hak olan yaşam hakkının bile ihlal edildiği bir dönemden geçildiğini belirterek şöyle dedi:

"Heyet seçimlerde zor bir alanda çalışacak. Ama şöyle bir avantajı da var. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, insan hakları kuruluşları ve kadın örgütlerinin çok güçlü olduğu bir coğrafya burası. 7 Haziran'da son derece temiz bir seçim yapıldı. Seçim sonuçları birileri tarafından beğenilmedi ve tekrarlanmak zorunda kalındı."