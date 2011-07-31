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AĞIR YARALANAN GELİN ÖLDÜ KONYA (A.A)

31 Temmuz 2011 20:33

-AĞIR YARALANAN GELİN ÖLDÜ  KONYA (A.A) - 31.07.2011 - Konya'da düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan gelin Kamile Songur (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karaman-Konya karayolundaki Alibeyhüyüğü yakınlarında, düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan gelin Kamile Songur (21), tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Songur'un cenazesi, memleketi Karaman'ın Başyayla ilçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.  17 Temmuz'da Karaman'ın Başyayla ilçesi Katranlı köyünden gelin getiren düğün konvoyundaki sürücüsü belirlenemeyen 42 VY 584 plakalı minibüs, Karaman-Konya karayolundaki Alibeyhüyüğü yakınlarında 42 HZ 464 plakalı traktörün arkasındaki römorka çarpmış, kazada damat Ahmet Songur (25) hayatını kaybetmiş, gelin Kamile Songur'un (21) da aralarında bulunduğu 19 kişi yaralanmıştı.

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