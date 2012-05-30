Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı tarih oluyor

ÖSYM tarafından 2012-ÖSYS kılavuzunda yapılan yeni düzenlemeye göre Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı’ndan (AOBP) bu yıldan itibaren vazgeçilecek. AOBP yerine öğrencinin kişisel başarı puanı baz alınacak.

Üniversite sınavlarında puan hesaplama, değerlendirme ve yerleştirmeye ilişkin değişikliklere gidildi. Liselerin YGS başarı puan ortalamaları sisteme dahil edilmeyecek. Yeni düzenlemeye göre; 100 üzerinden hesaplanan lise diploma puanları 5 ile çarpılarak OBP’ye dönüştürülecek. Böylece en düşük Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) 250, en yüksek ise 500 olacak. OBP alan farkı gözetmeksizin tüm ham puanlara 0,12 ile çarpılarak eklenecek. Ham puanlar, yerleştirme puanına dönüştürülecek.