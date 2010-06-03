Ağırlığımızı koyduk, taleplerimiz karşılandı

T24

İsrail'den, THY'ye ait 3 uçakla 466 yolcu ve 9 cenazenin Türkiye'ye getirilmekte olduğunu bildiren Arınç, şunları kaydetti:"Özlemle beklediğimiz dostlarımız bir süre sonra İstanbul'a varacak. Mavi Marmara gemisine binen Türkiye'den ve 32 ülkeden gönüllü insan aylardır abluka altında olan Gazze'ye yardım götürmek amacıyla birleşmişlerdi. İsrail askerleri gemiye inmek suretiyle pek çok kişinin ölümüne, pek çok kişinin yaralanmasına neden olan bir katliam yaptılar. Bu bir korsanlıktır. Bunun hiçbir hukukta ismini bulamazsınız. İHH, yıllardan beri masum ve mazlum insanlara yardım amacıyla faaliyet gösteriyor. Hepimiz onları uğurladık ve sağ salim dönmelerini bekledik. Bu olay karşısında diplomasi alanında gereken her şeyi yaptık. Türkiye Cumhuriyeti bütün ağırlığını ortaya koydu ve İsrail hükümetinden bu taleplerini yerine getirmesini sağladı. Yaralılar üç ambulans uçakla Ankara'ya inmişlerdir. Gönüllülerin Türkiye'ye hareketi gecikti. Uçağa binmelerine rağmen saatlerce uçak içinde kaldılar. Defalarca kontrol edildiler. 4 milletvekili arkadaşımız da önceden gidip onlara yardım etti. Bütün bu çabalar sonunda uçaklar harekete geçti. 466 yolcu ve 4 milletvekili arkadaşımız, 9 da cenaze geliyor. Belki de tarihin en önemli insanlık hareketini başarıyla sonuçlandırdılar. Milletimize bu insanlık hareketini kazandırmış olan gönüllü kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. İsrail'in yaptığı bu cinayetlerin karşılığı hukuk içinde sorulacaktır."