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Ağır yaralı işçiyi kepçeyle taşıdılar

TÜİK'in hizmet binası inşaatında derin kazı makinesine kapılan işçi Hüsnü Allak hayatını kaybetti

21 Kasım 2014 19:06

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ankara'da yapılan hizmet binası inşaatında, derin kazı makinesine kapılan işçi Hüsnü Allak ağır yaralandı. İnşaat alanına ambulans giremeyince kepçe ile ambulansın bulunduğu yere taşındı. İşçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) merkez hizmet binası inşaatında bir işçi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, işçi Hüsnü Allak, derin kazı makinesine kapıldı ve ağır yaralandı. 

İddiaya göre ambulans çağırıldı ama inşaat alanı çamur olduğu için ambulans işçinin yanına ulaşamadı, bunun üzerine işçi kepçeye konularak ambulansın yanına getirildi.

Ağır yaralanan Allak, kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, soruşturma başlattı.

 

 

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