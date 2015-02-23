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Dünya
Deutsche Welle

Ağır silahların çekilmesine erteleme

Ukrayna ordusu Rus yanlısı ayrılıkçılarla savaş halinde olduğu ülkenin doğusunda ağır silahların çekilmesini erteledi.

23 Şubat 2015 18:58


Kiev hükümeti alınan karara gerekçe olarak ayrılıkçıların ateşe devam etmesini gösterdi. Minsk barış anlaşması uyarınca hafta sonunda hükümet ile isyancılar arasında bir plan imzalanmıştı. Planda esir takası, ağır silahların çekilmesi, bir tampon bölge oluşturulması gibi konular karara bağlanmıştı.

Kimi gözlemciler ayrılıkçıların liman kenti Mariupol'e bir saldırı başlatmak için ağır silahlarını çekmeyi kabul etmiş olabileceğini ileri sürüyor.

Alman hükümeti bugün bir açıklama yaparak ortada kapsamlı bir ateşkesin olmamasının endişe verici olduğunu ifade etti. Açıklamada çekilme planının olumlu olduğu kaydedilirken Rusya'dan ayrılıkçılar üzerindeki etkisini devreye sokması istendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UkraynaRusKievMariupolRusyaWelle Türkçe DW/dpa EC/BW

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