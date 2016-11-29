Ağır hasta mahpus Sibel Çapraz yine tahliye edilmedi!

Hasta mahpus Sibel Çapraz’ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tahliye talebi kabul edilmedi, tutuklu yargılanmasının devamına karar verildi.

Tedavi imkanları sağlanması amacıyla İzmir’den İstanbul’daki Bakırköy Cezaevi’ne sevk edilmiş olan Çapraz, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Bir sonraki duruşma 28 Şubat 2017’de görülecek.

Tanık D.B.: İfade bana ait değil, zorla imzalattılar

Bianet’in haberine göre, duruşmaya SEGBİS ile katılan tanık D.B., Çapraz’ı tanımadığını, kendisine gece saat 2-3 gibi emniyette zorla kağıt imzalatıldığını, dosyadaki ifadelerin kendisine ait olmadığını söyledi.

Dosyadaki tüm tanıklar mahkemede dinlenmiş oldu. Daha önceki duruşmalarda ifade veren tanıklar da Çapraz hakkındaki ifadelerin kendilerine ait olmadığını söylemişti.

Çapraz da “Hakkımda ifade verenleri tanımıyorum onlar da beni tanımadıklarını ifade ettiler. Buna rağmen neden halen burada tutuluyorum?” derken, bağırsaklarının yapışma riski taşıdığını söylerken, tedavisinin devamı için tahliyesini talep etti.

“Hangi olayın tanığı oldukları belli değil”

Avukat Harika Günay Karataş da tanık teşhislerinin usulüne göre yapılmadığını ifade etti:

“Tanık olarak gösterdiğiniz ancak nerede, hangi olayın tanığı olduğu belli olmayan, savcılık makamının hukuki değerlendirmeden uzak sadece kağıt israfına sebebiyet veren, kolluğun fezlekesinde iki kelime bile, iki satır bile değiştirmeden bizim önümüze iddianame diye getirdiği cümleler dizisinin içerisinde tanıkla ilgili yapılan hiçbir hukuki değerlendirme yoktur. Bununla ilgili Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin birçok kararı bulunmaktadır. Birçok fotoğrafın yan yana dizili olması gerektiği ve dizilen fotoğrafların hangisinin olduğunu dosya içerisinde olması gerektiği teşhis noktasında asli unsur olduğu net olarak belirtilmiştir. Ancak bunların hiçbirisini dosya içerisinde bulamıyoruz.”

"Mahkeme Emniyet'in sözünün dışına çıkmak istemiyor"

Avukatların savunmalarının ardından savcı mütalaasını verdi ve Çapraz’ın tutukluluğunun devamını istedi.

Avukat Banu Güveren, tanık teşhislerinin hukuka aykırı olduğunu detaylı bir şekilde mahkemeye anlattıklarını vurgularken, buna rağmen bu teşhislerin tutukluluğun devamının istenmesine dayanak olmasına tepki gösterdi; “Anladığım birşey var; bu mahkeme artık bağımsız ve tarafsız değildir bizim gözümüzde. Bu mahkeme sadece Emniyet'in söylediğine bağlıdır ve bunun dışına çıkmak istemiyor” diye konuştu.

Avukat Harika Günay Karataş da “Size açıkça hukuka aykırı şeyler olduğunu, dosyada tutukluluğun devamı için bizim önümüze somut olarak hiçbir delilin getirilemeyeceğini celseler boyunca söyledik, söylemeye devam ediyoruz ancak savcılık makamı adeta bizimle dalga geçer gibi bizim hukuka aykırı olarak belirttiğimiz delilleri tutuklama nedeni olarak bizim önümüze koyabiliyor. Müvekkilimiz ölümün eşiğine gelmiş durumdadır ancak sizin vermiş olacağınız bir tutukluluğun devamı halinde sizin vicdanınıza bırakıyorum” derken, ÇApraz’ın tahliyesini istedi.

Mahkeme Çapraz’ın tahliye talebini reddetti. Bir sonraki duruşma 28 Şubat 2017’de görülecek.