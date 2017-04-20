Ağır ceza mahkemesi başkanı, rüşvet alırken yakalandı!

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A’nın rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Sabah’ın haberine göre, İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A, ünlü bir iş adamından 50 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir avukatın İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Başkanı H.A.'nın müvekkili iş adamından rüşvet talep ettiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Sulh Ceza Hâkimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı nedeniyle 100 bin TL rüşvet istediği iddia edilen hâkim H.A.'nın, paranın Pendik'te avukat olan S.B'nin bürosuna getirilmesini istedi.

Suçüstü yapıldı

Önceden seri numaraları alınmış 50 bin doları ünlü iş asamı F.İ, Pendik'teki avukatlık bürosuna getirdi. İş adamı F.İ'nin binaya girmesinin ardından hâkim H.A. de binaya girdi. 1.5 saat sonra iş adamı F.İ binadan ayrılırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdurrahman Üşenmez ve polisler binaya girerek H.A.'yıve avukat S.B'ye suçüstü yaparak gözaltına aldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alınan H.A. ifadeye alındı.