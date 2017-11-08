Ağır ceza başkanları, istinaf mahkemelerini şikâyet etti

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli ağır ceza mahkemesi başkanı 27 hâkim, aldıkları kararların İstinaf Ceza dairelerince usul ve yasaya aykırı şekilde bozularak geri dönmesini tuttukları ortak tutanakla, HSK ve Adalet Bakanlığı'na şikâyet etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli aralarında terör ve örgütlü suçlar davalarına bakan hâkimlerin de bulunduğu 27 ağır ceza mahkemesi başkanının 14 Aralık 2016 tarihinde bir araya gelerek, istinaf ceza dairelerini Hâkimler ve Savcılar (HSK) ile Adalet Bakanlığı'na şikâyet ettiği ortaya çıktı.

"İstanbul ağır ceza mahkemeleri başkanlarının yapmış olduğu toplantı sonucunda oluşan düşüncelere ilişkin tutanak" başlığıyla başlayan 6 sayfalık tutanakta, istinaf mahkemelerinin 20 Temmuz 2016'da faaliyete geçtiği hatırlatıldı. Tutanakta, yerel mahkemelerin verdikleri kararların birçoğunun istinafça bozularak gönderildiği, bu bozma kararlarının azımsanmayacak bir kısmının usul ve yasaya aykırı olduğu, hatta bazı bozma kararlarının görevde yetkiyi kötüye kullanma suçu sınırlarına girecek şekilde olduğu iddia edildi. Tutanakta, "Bu nedenle İstanbul ağır ceza mahkemesi başkanlarının aralarında toplanarak çözüm yollarının bulunması amacıyla ilgili birimlere durumun bildirilmesi yönünde karar alındığı…" denildi.

Tutanakta, yerel mahkemelerce verilen ve istinaf ceza dairelerince bozulan bazı kararlar örnek gösterilerek, "Değerlendirmeler doğrultusunda, açıklanan nedenlerin bölge adliye mahkemelerinin kuruluş yasasına, yasanın çıkarılış amacına, CMK'nin lafzına ve ruhuna aykırı olduğu, bu durumun bir an önce giderilmesi gerektiği, giderilmemesi durumunda hukuk güvenliğini tehdit eder mahiyette olduğu değerlendirildiğinden bu aksaklıkların giderilmesi, böyle kararların verilmesinin engellenmesi, çözüm yollarının bulunması için durumun Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na, Adalet Bakanlığı'na, İstinaf Bölge Mahkemesi Başkanlığı'na bildirilmesine, bu şekilde verilen kararların ilgili ceza dairlerine iadesi karar verilmesi yönünde görüş birliğine varılarak, bu tutanak imza altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Tutanakta, 1'den 25'e kadar olan ağır ceza mahkemesi ile 1. ve 2. çocuk ağır ceza mahkemesi başkanlarının imzası bulunuyor.