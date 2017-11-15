Ağıldan çıkan koyunları, kurtlar telef etti

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'un merkez Palandöken ilçesinde, gece yarısı ağıldan çıkarak, Palandöken Dağı\'ndaki ormanlık alana giden koyun sürüsüne, kurtlar saldırdı. Kurtlar, 12 koyunu telef ederken, 4 koyun da yaralandı.

Merkez Palandöken ilçesinin Yunus Emre mahallesinde bulunan Cenk Küme Evler sokaktaki evde oturan 9 çocuk babası Ahmet Görmez, geçen pazar gecesi 31 koyunun bulunduğu ağılın kapısını kilitlemeyi unuttu. Koyunlar, gece yarısı ağıldan çıkarak, gündüz otladıkları Palandöken Dağı\'nın ormanlık alanına gitti. Burada 12 koyun, kurtlar tarafından telef edilirken, 4 koyun da yaralandı.

Görmez Ailesi, geçen pazartesi sabahı koyunlara yem vermek için gittikleri ağılın kapısının açık, hayvanların ise içeride olmadığını gördü. Koyunların çalındığını düşünen aile üyeleri, çevrede yaptığı aramada, hayvanların bir bölümünü Palandöken Dağı\'nın yamacında buldu. Jandarma ekipleriyle birlikte gittikleri ormanlık alanda 12 koyunun kurtlar tarafından telef edildiğini gördü.

Yaralı koyunlardan birini kesmek zorunda kaldıklarını anlatan Ahmet Görmez\'in oğlu Abdülselam Görmez, yaklaşık 8 bin liralık zararlarının olduğunu söyledi. Damızlık koyun beslediklerini belirten oğul Görmez, şunları söyledi:

\"Evimizin hemen yanındaki ağılın kapısını kilitlemeyi unutmuşuz. Ağıldan çıkan koyunlar, Palandöken Dağı\'ndaki ormanlık alana gitmiş. Buradaki kurtlar, 31 koyundan 12\'sini telef ederken, 4\'ünü de yaralamış. Jandarma ile olay yerine gittiğimizde ormanlık, kanlar içindeydi. Hepsi parçalanmıştı. Koyunlar, bizim tek geçim kaynağımızdı. Perişan olduk. Yaralı koyunlardan biri de ölmek üzereyken, kestik. Yaklaşık 8 bin lira zararımız var. Ormanlık alanda çok kurt olduğunu biliyoruz. Özellikle kışın dağda aç kalan yabani hayvanlar, bizim evlerin buraya kadar geliyor. Bu bize ders oldu. Artık kapıyı kilitlemeyi unutmayız.\"



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