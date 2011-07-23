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Spor

AGİAD'DAN ADALI'YA DESTEK ADANA (A.A)

23 Temmuz 2011 17:22

-AGİAD'DAN ADALI'YA DESTEK ADANA (A.A) - 23.07.2011 - Adana Genç İşadamları Derneği (AGİAD) Başkanı Ümit Onatça, futbolda şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı'nın, şike pazarlığı yapacak bir iş adamı olmadığını bildirdi. Onatça, yazılı açıklamasında, Serdal Adalı'nın yatırımları ve yarattığı istihdamla ülkeye en yararlı iş adamlarından birisi olduğunu ifade etti. Adanalı olarak Adalı ile gurur duyduklarını belirten Onatça, şunları kaydetti: ''Serdal Adalı, şike pazarlığı yapacak bir iş adamı değil. AGİAD etkinliklerine katılımı ve desteğiyle örnek üyelerimiz arasında yer alan Adalı'nın bu zor günleri er geç atlatacağını biliyoruz. Ülke için devasa yatırımlara imza atan, gönül verdiği kulüp için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir iş adamı, başarıyı şike gibi küçük hesaplarda aramaz. Yargıya güvenimiz sonsuz. Suçsuz olduğunun er geç anlaşılacağına inanıyoruz. Kendisini cezaevinde değil, en kısa sürede yanımızda görmek istiyoruz.''

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