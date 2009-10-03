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Ağdayla milletvekilinin kulağını yakan berbere ceza!

AKP Çorum Milletvekili Bağcı, Meclis berberinde kulak kıllarını aldırırken kulak memelerinin yandığını söyledi.

03 Ekim 2009 03:00

Ak Parti Çorum Milletvekili Cahit Bağcı, Meclis berberinde kulak kıllarını aldırırken ağdanın ateşte fazla tutulması nedeniyle kulak memelerinin yandığını belirtti.

Meclis’te erkek milletvekilleri için bu yıl başlatılan ağda uygulaması, AKP Çorum Milletvekili Cahit Bağcı’nın başına gelenlerin ardından bu yasama yılının ilk renkli konusu oldu. Meclis berberinde kulağındaki tüyleri sir ağda ile aldıran Bağcı’nın kulak derisi soyuldu ve kulağı kanadı. Konuyu Meclis yönetimine taşıyan Bağcı, İç Hizmetler Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak berberden şikayetçi oldu. Bunun üzerine soruşturma açan Meclis yönetimi, savunmasını aldıktan sonra berber Aslan’a uyarı cezası verdi.Hürriyet gazetesinin haberine göre, Erkek milletvekillerine dönük sir ağda uygulaması da hemen kaldırıldı.

Bülent Arınç’ın berberi

30 yıllık tecrübesi bulunan Aslan, TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın özel berberliğini yaparken, aynı dönemde kadroya alınmıştı. Sir ağda işlemi de Meclis berberinde sadece Aslan tarafından uygulanıyordu. Aslan’ın, Bağcı’nın yaşadığı talihsizliğe kadar milletvekillerine yaklaşık 1500 kez ağda yaptığı belirtildi. Bileşiminde özel bir kimyasal kullanılan sir ağda uygulamasının usta ellerce yapılması gerekiyor. Özel kabı içinde 90 derecede eritilen ağda, kulak üstünde katılaşınca hızla çekilip alınıyor. Yanlış bir uygulamada ağdanın kulak içine kaçma ve sağır etme tehlikesi bile bulunuyor.

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