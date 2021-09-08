AGD/MGV Genel Başkanı Salih Turhan liseli gençlere seslendi: Canla başla cihad etmeliyiz

AGD Liseler Komisyonu’nun Elazığ şubesinin düzenlediği lise kampında konuşan AGD/MGV Genel Başkanı Salih Turhan, “İnsan olduğumuz için, geleceğimizi düşündüğümüz için, iman ettiğimiz için çalışmak mecburiyetindeyiz. Gezegenimiz bu kadar ifsat edilmişken bizlere canla başla cihad etmek düşer” görüşünü savundu.

Milli Gazete'nin haberine göre, Anadolu Gençlik Derneği/Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan, AGD Liseler Komisyonu’nun Elazığ Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği lise kampına katıldı.

"Gezegenimiz bu kadar ifsat edilmişken bizlere canla başla cihat etmek düşer"

Gençlere hitap eden Turhan, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu ve müminlerin batılın ortadan kalkması için var gücüyle çalışması gerektiğini belirtti. Turhan, “Rabbimizin verdiği meziyetler ile bizler adaletli ile adaletsizi, faydalı ile zararlıyı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebiliyoruz. Rabbimiz bu meziyetleri vermek ile yetinmemiş peygamberler ve kitaplar ile de yürüyeceğimiz yolu aydınlatmıştır” dedi.

En büyük görevlerinin batılın ortadan kalkması için var gücüyle çalışmak olduğunu kaydeden Turhan, “İnsan olduğumuz için, geleceğimizi düşündüğümüz için, iman ettiğimiz için çalışmak mecburiyetindeyiz. Gezegenimiz bu kadar ifsat edilmişken bizlere canla başla cihat etmek düşer” ifadelerini kullandı.