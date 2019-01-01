AGD, Mekke'nin fethini kutladı, eğlencelere tepki gösterdi; Mekke'den mesaj geldi: Buradakilerin haberi yok

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Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Sivas’ta 'Mekke'nin Fethi' gecesi düzenledi. Program öncesi düzenlenen yürüyüşte yılbaşı kutlamalarına sloganlarla tepki gösterilirken; Mekke’de bulunan bir sosyal medya kullanıcısı ise Kabe’nin yanından yaptığı paylaşımda, “Buradakilerin haberi bile yok böyle bir kutlamadan” dedi.

AGD Sivas Şube Başkanlığı tarafından yılbaşı kutlamalarına tepki göstermek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş öncesi kent meydanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AGD Şube Başkanı Abdulmetin Süslüoğlu, "İnsanlar farklı şekilde uyutularak, kitleler duyarsızlaştırılıyor. Dünyanın birçok yerinde insanlar savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi verirken, emperyalist eğlence sektörünün renkli ışıklarıyla geniş kitlelerin gözlerini boyuyor. Kitlesel göz boyamanın enstrümanlarından biri de hazırlıkları günler öncesinden başlayan yılbaşı gecesi eğlenceleridir. Biz yılbaşı gecesi eğlenceleri adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından yaklaşık 50 kişilik grup İnönü Bulvarı üzerinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılanlar 'Fatih'in nesli Noel kutlamaz', 'Müslüman uyuma inancına sahip çık' diye slogan attı. Yürüyüşün ardından Mekke'nin fethinin 1388'inci yıl dönümü nedeniyle 4 Eylül Spor Salonu'nda program düzenlendi.

"Daha da komiği, Mekke'nin Fetih tarihi, Miladi Takvime göre 11 Ocak"

Gazeteci İsmail Saymaz ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bizim İslamcılar Kutlu Doğum Haftası'nı Hicri Takvime, Mekke'nin Fethini Miladi Takvime göre kutluyor. Yılbaşına alternatif olsun diye Mekke'nin Fethi, 31 Aralık'a sabitlenmiş. Daha da komiği, Mekke'nin Fetih tarihi, Miladi Takvime göre 11 Ocak. Baştan sonra fıkra gibi. Anladığım kadarıyla Mekke'nin fethi Mekke'de kutlanmıyor. Galiba sadece bizde kutlanıyor” dedi.

Saymaz’ın paylaşımına cevap veren Emrah Varol isimli bir kullanıcı ise Mekke’de çektirdiği fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:

“Abi şu anda Mekke deyim..burdakilerin haberi bile yok böyle bi kutlamadan..ne dua edildi bununla ilgili ne de herhangi bir şey yapıldı..”