Ağca'ya askerlik yolu göründü

T24 - Bugün tahliyesi beklenen Mehmet Ali Ağca, askerlik muayenesi için GATA Komutanlığı'na sevk edilecek.



Bugün tahliye edilmesi beklenen Mehmet Ali Ağca'nın avukatı, ''Milli Savunma Bakanlığı Askere Alma Daire Başkanlığı ve Malatya Askerlik Şube Başkanlığı'nın, Ağca'nın 'askerliğe elverişli değildir' sağlık raporunun Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanmadığı gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilmesinin ardından kontrol muayenesi için GATA Komutanlığı'na sevk edileceğini bildirdiğini'' söyledi.



Gazeteci yazar Abdi İpekçi cinayeti ile iki ayrı gasp suçundan hüküm giyen ve yarın tahliye edilmesi beklenen Mehmet Ali Ağca'nın avukatı Hacı Ali Özhan, bürosunda düzenlediği basın toplantısında, Ağca'ya, 16 Ocak 2006'da GATA tarafından ''askerliğe elverişli değildir'' raporu verildiğini ifade etti. Özhan, şöyle konuştu:



''Buna rağmen Malatya Askerlik Şubesi Ağca'nın aynı zamanda da vasisi olan Adnan Ağca'ya 'Raporun onaylanmadığını, bu nedenle işlemler için Ağca'nın muayene edilmesi gerektiğini' bildirmiş. Bunun üzerine hem MSB Askere Alma Daire Başkanlığı hem de Malatya Askerlik Şubesi Başkanlığı ile iletişime geçtim.



Yazılarıma cevaben MSB Askere Alma Daire Başkanlığı ve Malatya Askerlik Şube Başkanlığı, Ağca'nın 'askerliğe elverişli değildir' sağlık raporunun Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanmadığı gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilmesinin ardından kontrol muayenesi için GATA Komutanlığı'na sevk edileceğini bildirdi.''



Özhan, ''Ağca'nın tekrar muayeneye götürülmesinin usul hatası olacağını'' ileri sürerek, ''Bu usul hatası ihmalden kaynaklanıyorsa derhal düzeltsinler, doktor muayenesine gönderilmesine karşı çıkacağız. Yarın tahliyesinin ardından gönderileceği askerlik şubesinden serbest bırakılmasını talep edeceğiz'' dedi. Ağca'nın 2006 yılında serbest bırakılmasından kısa bir süre sonra ''hesap hatası'' olduğu gerekçesiyle tekrar cezaevine konulduğunu hatırlatan Özhan, müvekkilinin, tüm dünya kamuoyunun gündeminde yer aldığını, bu nedenle 2006'dakine benzer bir krizin Türkiye'deki hukuki işleyişinin sorgulanmasına yol açacağını ileri sürdü.





"Eline silah alması dini inançlarına aykırı"



''Ağca'nın kamu hizmetinden kaçma'' düşüncesinde olmadığını, ''dinsel inançları ve felsefi değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle eline silah alamayacağını belirttiğini'' aktaran Özhan, müvekkilinin askere alınması durumunda ''elinde silah olan binlerce insan arasında güvenlik sorunu yaşayacağını'' öne sürdü. Özhan, Ağca'nın uzun yıllar kendisi ve kardeşi Adnan Ağca dışında hemen hemen hiç kimsiyle görüşmediğini, bu durumun müvekkilinin psikolojisine olumsuz yönde etki ettiğini ileri sürerek, askerliğe ilişkin yeni sürecin müvekkili Ağca'yı ''çok üzdüğünü ve şok ettiğini'' savundu.



Avukat Özhan, müvekkilinin yarın tahliyesinin ardından Ankara Akdere'deki askerlik şubesine götürüleceğini, 2006'da alınan ''Askerliğe Elverişli Değildir'' raporuna ''geçerli olduğu'' yönünde itirazlarını yapacaklarını bildirdi. Özhan, bir gazetecinin, ''MSB neden raporu onaylamamış?'' sorusu üzerine, ilgili kurum yazısının cuma günü akşam saatlerinde tarafına ulaştığını, bu nedenle nedeni hakkında bilgi alamadığını söyledi.



Ağca'nın farklı ülkelere vatandaşlık başvurusu yapıp yapmadığı yönündeki bir soru üzerine Özhan, Ağca'nın tahliyesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşamını sürdüreceğini, ancak birçok ülkeyi gezmeyi planladığını kaydetti. ''Ağca'nın daha önce serbest bırakıldığı sırada Ergenekon yapılarıyla iletişime geçtiği yönündeki'' iddiaların hatırlatılması üzerine Özhan, müvekkilinin bu tür bağlantıları olmadığını ifade etti.