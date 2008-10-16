Ağca’dan sonra Papaz bıçaklamış

Papa 2. Jean Paul’ün 1981’de terörist Mehmet Ali Ağca tarafından gerçekleştirilen silahlı suikast girişiminden bir yıl sonra bu kez bu kez bir papaz tarafından bıçakla yaralandığı ortaya çıktı.



Papa 2. Jean Paul’ün 40 yıl boyunca en yakınında bulunan özel sekreteri Kardinal Stanislaw Dziwisz’in anılarını anlattığı kitabın film versiyonu olan Testimony (Şehadet) adlı bir belgesel filmde yaptığı açıklamaya göre Papa’nın bıçakla aldığı yaralar bir sır olarak tutuldu.



Belgeselde anlatılanlara göre Papa 2. Jean Paul, terörist Ağca’nın 13 Mayıs 1981’de St. Peters Meydanı’nda gerçekleştirdiği suikast girişiminin birinci yılı nedeniyle sağ kurtulduğuna şükretmek için Portekiz’in kutsal Fatima kentine gitti. 12 Mayıs 1982’deki bu ziyarette ultra-muhafazakar İspanyol bir papaz olan Juan Fernandez Krohn tarafından bıçaklandı. Bir anda Papa’nın üzerine atılan Krohn anında polis tarafından etkisiz hale getirildi ve tutuklandı.



Yarası gizli tutuldu



Kardinal Dziwisz gerisini şu sözlerle anlatıyor: "Şu anda Kutsal Baba’mızın yaralandığını açıklayabilirim. Fatima’daki odaya döndüğümüzde etrafta kan vardı. Ancak Papa yaralandığını belli etmeden ziyareti tamamladı". Saldırgan papaz ise Portekiz’de birkaç yıl hapis yattıktan sonra sınırdışı edildi.



2. Jean Paul’ün kamuoyu önüne son kez çıktığı görüntülere de yer verilen belgeselde Papa’nın nefes borusundan ameliyat olduğu, ayrıca 2005’teki ölümünden günler önce artık kelimeleri telaffuz edemediği ve "Artık konuşamıyorsam ölme zamanı geldi" dediği belirtiliyor. Parkinson ve diğer birçok hastalıkla mücadele eden Papa 2. Jean Paul 2 Nisan 2005’te 84 yaşında ölmüştü. Roma, Vatikan ve memleketi Polonya’nın bazı kentlerinde çekilen belgeselde 2. Jean Paul’ün papaz, piskopos ve kardinallikten 1978’de Papalığa uzanan yaşam öyküsü anlatılıyor.



Dziwisz’in (afişte solda) anılarına dayanan ve anlatımını ünlü aktör Michael York’un (başta) yaptığı belgeselin resmi galası bugün Papa 16. Benedikt’in de katılımıyla Vatikan’da yapılacak.

