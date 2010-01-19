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Ağca yarın basın toplantısı düzenliyor

Mehmet Ali Ağca'nın avukatı Gökay Gültekin, Ağca'nın yarın Ankara'da basın toplantısı düzenleyebileceğini bildirdi.

19 Ocak 2010 02:00

T24 - Mehmet Ali Ağca'nın avukatı Gökay Gültekin, Ağca'nın yarın (20 Ocak 2010) Ankara'da basın toplantısı düzenleyebileceğini bildirdi.

Sabah saatlerinde Ağca'nın kaldığı otele gelen Gültekin, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gültekin, ''Bugün yalnızca odasında dinlenecek ve büyük ihtimalle yarın yapacağı basın toplantısına hazırlık yapacak'' dedi.

Basın toplantısının ''Türkçe mi İngilizce mi yapılacağı'' yönündeki bir soru üzerine Gültekin, bu konuda bilgisi olmadığını ancak mesajları yurt dışına yönelik olduğu için dün İngilizce konuşmuş olabileceğini belirtti.

Ağca'nın dün geceden bu yana odasından dışarı çıkmadığını kaydeden Gültekin, ''Yarın büyük ihtimalle basın toplantısı yapacak. O da büyük ihtimalle Ankara'da olacak'' diye konuştu.

Basın toplantısının nerede yapılacağının sorulması üzerine Gültekin, ''Yeri daha net değil'' dedi.

Ağca'nın Ankara'dan ne zaman ayrılacağı ve Malatya'ya gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine ise Gültekin, Ağca'nın Ankara'dan ne zaman ayrılacağının henüz netleşmediğini ancak Malatya'ya gitmeyi düşünmediğini ifade ederek, ''2006'da kaçtığı gibi, saklandığı gibi bir şey olmayacak nereye gidiyorsak size bilgi vereceğiz'' şeklinde konuştu.

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