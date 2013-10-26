Ağca: Tuncel'e 'anlat şu Hrant olayını' dedim, 'kesinlikle masumum' dedi

Abdi İpekçi suikastının tetikçisi Mehmet Ali Ağca, Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Erhan Tuncel’le yaptığı görüşmenin detaylarını anlatarak, “Erhan’a anlat şu cinayet olayını dedim. Kendisi devlete iyilik yaptığını, böyle bir cinayet işlenecek diye polise ihbarda bulunduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Agos gazetesinin suikasta uğrayan Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde azmettirilik yaptığı iddia edilen ve kamuoyunda 'Büyük ağabey’ olarak bilinen Erhan Tuncel, davanın görüldüğü İstanbul 14'üncü ağır ceza mahkemesince tutuklandı. Erhan Tuncel, ifadesinde saklandığı Kumburgaz’da, gazeteci Abdi İpekçi’yi öldürmekten hüküm giyen ve Papa 2. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunduktan sonra büyük bir kısmı İtalya’da olmak üzere 29 yıl hapis yatan Mehmet Ali Ağca’yla görüştüğünü ve kendisine “Abi ben sizin büyük hayranınızım” dediğini ifade etti.

Erhan harçlıkla geçiniyordu

O görüşmede Dink cinayetini de konuştuklarını söyleyen Ağca, "Erhan harçlıkla geçiniyordu" dedi. Radikal’den İsmail Sağıroğlu’nun ulaştığı Ağca, “Ramazan Bayramı’na yakın ağustos ayında Kumburgaz’da Elazığlıların kafesinde tamamen tesadüfen tanıştım. Biraz konuştuk, ‘Size hayranım’ dedi. Ben dünya çapında bir hareket yürüttüm. Hayran olması doğal, ne var bunda. Tuncel’in yanında ulusal basında çalışan ismini söyleyemeyeceğim bir gazeteci vardı. MHP’li Enver Altaylı ile ilgili bir kitap yazmaya çalışıyorlardı. Çay, kahve içtik. Ben ‘Anlat şu Hrant olayını, neler oldu’ dedim. Erhan Tuncel, ‘Benim hiçbir sorumluluğum yok. Bir plan duydum polise bildirdim. Kesinlikle masumum’ dedi.

Savcı, hâkim değilim. Ben de masum olduğuna inandım ve sonuna kadar masum olduğunu savunuyorum. Bu adam devlete bir iyilik yapmış. ‘Hrant Dink vurulacak tedbir alın’ demiş. Hangi ülkede cinayeti ihbar edeni katil diye tutuklarlar.” Tuncel’in mahkemeye emlakçılık yaptığını söylediğini ve gelirini ayda 15 bin lira olarak beyan ettiğini hatırlattığımız Ağca, bunu doğrulamadı. Ağca, “Erhan Tuncel çaresiz durumda. Aylardır Kumburgaz’da, oradan bile kaçamamış. Emlakçılık falan yaptığını duymadım. Kumar oynatan bir akrabası var. O akrabası ayda 40-50 bin rahat kazanıyor. Erhan’a da akrabalık bağından sahip çıkmış ayda 3 bin- 4 bin harçlık veriyor” dedi.

Marks gibi devrimciyim, başka dünyanın insanıyım

Mehmet Ali Ağca uzun yıllar tutukluluk yıllarından sonra her gün iki saat koştuğunu, spor yaparak kendine iyi baktığını, 3 dil bilmesine rağmen iş bulamadığını da anlattı. “Başkaları gibi ayakçılık yapmıyorum. O yüzden cebimde 2 bin dolar bile yok” diyen Ağca, Batı için basit bir roman yazdığını, ondan gelen parayla geçindiğini iddia etti. Ağca, “Bazen de arkadaşların arsalarına müşteri bulup oradan para kazanıyorum. Ben Marks gibi devrimciyim, başka dünyanın insanıyım. O yüzden düşman benim” diye konuştu.

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