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Ağca, Polonya'ya vatandaşlık için başvurdu

Gazeteci yazar Abdi İpekçi’yi öldüren, Mehmet Ali Ağca’nın 30 yıllık cezaevi hayatı sona eriyor.

05 Ocak 2010 02:00

Gazeteci yazar Abdi İpekçi’yi öldüren, Vatikan’da Papa 2. Jean Paul’a suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca’nın 30 yıllık cezaevi hayatı sona eriyor.

Ağca, 18 Ocak Pazartesi günü tahliye olacak. Cezaevinden 52 yaşında çıkacak olan Ağca, “Antisosyal kişilik bozukluğu” raporu olduğundan askerlik yapmayacak. Sincan Cezaevi’nde kalan Ağca, yerleşeceği ülke arayışına girmişti. Vatikan’a yerleşme isteği kabul edilmeyen Ağca’nın, Portekiz’e iltica istemi de kabul görmemişti. Ağca avukatı aracılığıyla cezaevinden çıktıktan sonra Papa’nın doğduğu ülke olan Polonya vatandaşlığına geçmek ve bu ülkede yaşamını sürdürmek için başvuruda bulundu.

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