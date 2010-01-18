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Ağca özgür, biz mahpus

Gazeteci-yazar Rıdvan Akar Ağca'nın tahliyesinin ardından bir yazı kaleme aldı.

18 Ocak 2010 02:00

T24 - Gazeteci-yazar Rıdvan Akar'ın Cnntürk.com'da bugün (18.01.2010) yayımlanan yazısı:

Mehmet Ali Ağca artık özgür.

Beş yıldızlı bir otele gitti. Ailesi de Malatya'daki evlerini boşaltıp sırra kadem bastı. Yani gizemli bir yok oluş ve finansörü bilinmeyen bir konfor.
Ağca para peşinde. 30 yıllık hapisliğini paraya tahvil etmeye çalışıyor. Avukatları aracılığıyla kendisi ile söyleşi yapmak isteyenlere rakamlar telaffuz ediliyor.
Milyon dolarlardan başlayan pazarlık kapıları açılıyor. Dünyada da böyle mi? Evet. Sadece toplumu etkileyen kahramanlar değil, kimi zaman katiller de o popülaritenin tadını çıkarabiliyor.
Kimi konuşuyoruz?
Abdi İpekçi'nin katilini.
Kimi gasp olaylarında tanıkların teşhis ettiği bir ismi.
Mafya organizasyonlarının kullandığı bir tetikçiyi...
Başka?
Papa'ya suikast düzenleyen birini...
Paranız olsa rating için verir misiniz?
Ben vermem.
İpekçi'ye olan saygım nedeniyle yapmam.
Ağca yine kendisine sır perdesi örmeye devam ediyor.
İtalya dönüşü bir haftalık özgürlük günleri de öyleydi.
Onu koruyanlar, mercedeslere bindirenler, evini açanlar kimdi, tam anlaşılamadı.
Şimdi de öyle.
Aynı anda üç farklı beş yıldızlı otelde adına rezervasyonlar yapıldı.
Ailesi meçhul bir yere taşındı.
Ağca ise 20 farklı ülkeye iltica için başvurdu. Kimse "gel" demedi.
Şimdi yepyeni bir hayat kuracak. Sırlar Prensi 30 yıllık suskunluğunun rantını yiyecek.
Ve hala bizleri Mesih olduğuna, Latince İncil yazdığına, kutsal bir misyonu yerine getirdiğine, ilahi gücü olduğuna inandıracak!
İyi de "Abdi İpekçi ile başlayan kanlı bir dönemin aktörü olarak, sana o rolleri kim verdi?" diye sorulduğunda ise "geçmişe mazi derler" türü bir suskunluğa bürünecek.
Peki, "neden İpekçi suikasti için yargılanırken, her şeyi anlatacağım" demiştin?
"Ne anlatacaktın?"
"Birileri, bir şey anlatmandan korktuğu için mi seni kaçırdı?"
"Neden, askeri cezaevine iki silah birden sokabilecek gücü olan ‘birileri' seni kaçırmak istedi?"
"Nasıl, askeri cezaevinden elini kolunu sallaya sallaya kaçabildin?"
"Ülkücü camia sana sahip çıkmazken, kimler sahiplendi?"
"Avusturya'da kaldığın evdeki o silahlar nereden gelmişti?"
"Kimsin sen?"
"Kim?"

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