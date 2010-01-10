Ağca 18 Ocak'ta serbest kalcak

T24 - Gazeteci-yazar Abdi İpekçi cinayeti ve iki ayrı gasp suçundan hükümlü Mehmet Ali Ağca'nın avukatı Hacı Ali Özhan, tahliye günü yaklaşan müvekkili Ağca hakkında "yalan, yanlış" haberler çıktığını belirterek, "Olumsuz ve aşağılayıcı yorumlarla geçmişin acılarını istismar ederek düşmanlık üretmek yerine, sevgi, anlayış ve hoşgörüyü amaçlayan yayınlara ihtiyaç varken 30 yıl hapis yatmış birisine haksızlık yapılmaktadır" dedi.



Özhan, Ağca hakkında yapılan haberlerin "araştırma ve inceleme ihtiyacı duyulmadan eksik, yalan ve yanlış" bilgilerle yapıldığını öne sürdü.

"Olumsuz ve aşağılayıcı yorumlarla geçmişin acılarını istismar ederek düşmanlık üretmek yerine, sevgi, anlayış ve hoşgörüyü amaçlayan yayınlara ihtiyaç varken 30 yıl hapis yatmış birisine haksızlık" yapıldığını savunan Özhan, "İtalyan gazetesi La Repubblica'da yer alan bir röportaj için 2 milyon dolara anlaştı haberi doğru değildir. Mehmet Ali Ağca'ya çok sayıda sinema filmi, kitap ve belgesel film önerisi yapıldığı doğrudur. Teklif sahiplerinin ismini kendilerinden izin almadan açıklamak doğru olmaz. Ancak Avrupa ülkeleri ve Amerika da dahil çok sayıda ülkeden önemli yayınevleri ve film yapım firmalarından gelen teklifleri Mehmet Ali Ağca'ya ilettim" dedi.

Özhan, "Mehmet Ali Ağca gelen her teklifi değerlendiriyor, henüz karar vermiş değildir. 18 Ocak 2010 tarihinde tahliyeden sonra bu teklifleri ayrıntılı inceleyip firma yetkilileri ile görüşmeler yaptıktan sonra bir karar verecek. Mehmet Ali Ağca'nın sığınacak ülke aradığı, kalacak yer bulamadığı şeklindeki yorumlar da yanlıştır. Mehmet Ali Ağca halen Türk vatandaşıdır, Türkiye'nin her yerinde kalabileceği gibi istediği ülkeyi de ziyaret edebilir, kalabilir de. Nitekim beş kıtayı gezmeyi düşünmektedir" diye konuştu.

Avukat Özhan, "Geçmiş yıllarda yalnızca Polonya ve Portekiz vatandaşlığı için başvuruda bulunduk. Mehmet Ali Ağca, Türkiye'deki cezaevi koşullarının ağırlığı ve sıkılığı nedeniyle kalan hapis cezasını başka bir ülkede çekmek istemiştir. Başka ülkenin cezaevine nakil olabilmesi için, o ülkenin vatandaşı olması gerektiğinden bu amaçla Polonya ve Portekiz vatandaşlığı için Türk vatandaşlığını muhafaza ederek çifte vatandaşlığı sağlamak için başvuru yapılmıştır. Basında yer alan başka ülkelere resmi başvuru yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

Hacı Ali Özhan, 30 yıllık cezaevi yaşamından sonra müvekkili Mehmet Ali Ağca'nın beden ve ruh sağlığının gayet iyi olduğunu belirterek, "Evlenmeyi düşünmekte olup nişanlı arayışı içinde olacaktır. Mevzuat gereği uzun yıllar cezaevinde kalan mahkumlara özgü askerliğe elverişli olmadığına karar verildiğinden askerlik sorunu da yoktur" şeklinde konuştu.