Ağbal: Büyümede ivme yukarı olacak, enflasyon tekrar düşecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Önümüzdeki dönemde büyümedeki ivme yukarı olacak, enflasyon bir nebze yukarı gitse bile tekrar yıl sonunda aşağıya gelen bir trendi izleyecek" dedi.

Ağbal, Adana Sanayi Odasında (ADASO) tarafından düzenlenen İstihdam ve Üretimin Desteklenmesine Yönelik Yeni Düzenlemeler Toplantısı'nda konuştu.

Büyüme oranlarının 3 aylık, 6 aylık, yıllık olarak açıklandığını ancak uzun vadeli büyüme trendinin önemli olduğunu belirten Bakan Ağbal, küresel kriz öncesi ve sonrası dönemde ülkelerin büyüme oranlarında farklılıklar bulunduğunu, küresel krizden sonra dünyada genel anlamda büyüme oranlarında bir yavaşlama gerçekleştiğini anlattı.

Ağbal, Türkiye'nin de bu açıdan farklı bir durumla karşı karşıya olmadığını ama TÜİK'in son açıkladığı verilere bakılacak olduğunda küresel krizin bütün olumsuzluklarına rağmen Türkiye ekonomisinin bu dönemde yüzde 6,8 ortalama büyümeyi yakaladığını dile getirdi.

7 milyon ilave istihdam

Habertürk'te yer alan habere göre Bakan Ağbal, küresel kriz sonrası dönemde istihdamdaki gelişmeleri değerlendirerek "Her ne kadar son dönemde işsizlikte bir miktar artış meydana geldiyse de bugün AB bölgesi, daha yeni yeni küresel kriz öncesi istihdam rakamlarına ulaşmışken, Türkiye o döneme göre yaklaşık 7 milyon insana ilave istihdam sağlamış. Son dönemde enflasyon işsizlikte bir nebze beklemediğimiz ve istemediğimiz gelişmeler olsa da inanıyorum ki önümüzdeki dönemde özellikle 2017'nin ikinci yarısından itibaren çok daha iyi ve olumlu gelişmeler olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Özellikle 2016 son çeyreğinde arka arkaya aldığımız kararlardan sonra ekonomide farklı cephelerde olumlu gelişmeleri de hep beraber görüyoruz." diyen Ağbal, "Önümüzdeki dönemde büyümedeki ivme yukarı olacak, enflasyon bir nebze yukarı gitse bile tekrar yıl sonunda aşağıya gelen bir trendi izleyecek. İşsizlik oranlarında son çeyrekten itibaren bir artış görüyoruz. Ama özellikle yatırım ve üretim cephesinde ortaya çıkan olumlu gelişmeler inşallah tekrar işsizlik oranlarını aşağıya doğru çekecek." ifadelerini kullandı.

Beyaz eşya ve mobilyada ÖTV indirimi

Bakan Ağbal, ekonomideki yavaşlamaya karşı 3 ay süreyle özellikle herkesi geniş halk kitleleri ilgilendiren beyaz eşyada ÖTV'yi kaldırdıklarını, mobilyada yüzde 18 olan ÖTV'yi yüzde 8'e düşürdüklerini hatırlattı.

Bu iki sektörü, birçok sektörü de etkilemesi bakımından önemli gördüklerini belirten Ağbal, "Bu sektörlerde yapmış olduğumuz vergi indirimleri de gerçekten ilk andan itibaren piyasalarda bir canlanma alışverişte bir hızlanma getirdi. Hanımlar memnun, küçük ev aletleri başta olmak üzere yenilemeye başladılar. Doğru mu hanımlar? Yani baharla başlayacak alışveriş sezonunu kışa çektik. Herkes alışverişe çıkmış diye duyuyoruz. Bu iyi bir şey" ifadesini kullandı.