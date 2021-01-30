Ağbaba'dan Gıda Komitesi'ne: Esnafı hedef tahtasına koymayın, kendi başarısızlığınızın faturasını esnafa kesmekten vazgeçin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede fiyatlar öncelikli meselemiz” ifadelerini kullanması ardından harekete geçen Gıda Komitesi’ne çağrı yaparken, “Esnafı hedef tahtasına koymayın. Kendi başarısızlığınızın faturasını esnafa kesmekten vazgeçin” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yağ, bakliyat, sebze ve meyve fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından harekete geçen Gıda Komitesi; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde toplandı. Üç saat süren toplantının ardından ‘Erken Uyarı Sistemi’ kararı çıktı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, “Talimatsız kıpırdayamayan, adeta felç haline getirilmiş bakanlıklar, birden zombi gibi hareket etmeye başladı. 7 yıldır var olan Gıda Komitesi de birden uyandı. Biz bu filmi izlemiştik ama yine de ağır aksak yürüyen zombi bakanlıkların bu kez kaç metre yol alacaklarını merakla bekledik” dedi.

Ağbaba, “Biz dönelim tekrar Gıda Komitesi’nden yapılan açıklamaya, deniliyor ki; ‘Tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya yönelik Erken Uyarı Sistemi kurduk.’ Vatandaş fahiş fiyatlarla bir ürünü satın almak zorunda kaldığında, sizin alarm ne zaman ötecek onu bir izah edebilir misiniz? Erken Uyarı Sistemi’ni, TÜİK’in enflasyon rakamını belirlemek için gittiği, ama vatandaşın hiç bilmediği zincir marketlerde uygularsanız bence sisteme gerek kalmaz, siz de yorulmamış olursunuz” dedi.

Ağbaba, “18 yıllık iktidarın tepesinde oturan Erdoğan, asıl yüzünü bir toplantı çıkışında gazetecilerden birinin sorduğu soru üzerine gösterdi. Gıdada çok ciddi fiyat farkları olduğunu itiraf eden Erdoğan, ‘Bir ay içerisinde bu işi daha kontrollü yürüteceğiz. Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Yüksek fiyatlar sürerse esnafa ağır cezalar gelebilir’ dedi. Yani yüksek gıda fiyatlarının faturasını yine esnafa kesti” diye konuştu.

“Erken uyarı sistemi biraz geç kalmadı mı” diye soran Ağbaba, “7 yıldır bu alarmı kuracağını söyleyen Gıda Komitesi, uyanmak için o alarmı kendisi için kurmalıdır” diye ekledi. Ağbaba, “Hadi sistem çalıştı, alarm ötmeye başladı, ne yapacaksınız? Erken Uyarı Sistemi, amacına hizmet etmiyorsa hep yaptığımız gibi yorganı başınıza çekip uyumaktan başka çareniz var mı? En temel ihtiyaçlardan biri olan gıdada bile halkı yoksul ve yoksun bıraktığınız böyle bir ortamda bari beceriksizliğinizi Erken Uyarı Sistemi gibi bir ucube ile açıklayıp milletin aklıyla dalga geçmeyin” ifadesini kullandı. (ANKA)