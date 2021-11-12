Ağbaba: 50 artı 1 ayağına dolanıyor, Bahçeli’den kurtulmaya çalışıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesini hatırlatarak, “Karamollaoğlu ile görüşmesinde bir şeyi itiraf etmiş. 50 artı 1’i, ‘Bu kadar katı bir kurala bağlanmamalıydık’ demiş. 50 artı 1 artık ayağına dolanıyor… Muhtemeldir ki Bahçeli’den kurtulmaya çalışıyor” dedi.

Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştirerek, “Toplumun büyük kesimi yoksullaşırken, bir avuç insan zenginleşiyor” dedi. Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nı Merkez Bankası’yla ilgili açıklamalarının ardından doların arttığını vurgulayarak, “Türkiye’de istikrar olmadığı için dolar 10 liraya yaklaştı” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki CHP heyeti, DEVA Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

"Hiçbir durumda yüzde 50’ye yaklaşan bir oy oranını yakalayamıyor Cumhur İttifakı"

“Cumhurbaşkanı, Sayın Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinde bir şeyi itiraf etmiş. 50 artı 1’i, ‘Bu kadar katı bir kurala bağlanmamalıydık’ demiş. 50 artı 1 artık ayağına dolanıyor. O hesap edemedi; Türkiye’de demokrasi, hukukun üstünlüğü, liyakati savunanların da bir araya geleceğini hesaplamadı.

Şimdi 50 artı 1’den şikayet ediyor. Muhtemeldir ki Bahçeli’den kurtulmaya çalışıyor. Muhtemel ki, görüyor ki anketleri hiçbir durumda yüzde 50’ye yaklaşan bir oy oranını yakalayamıyor Cumhur İttifakı. O nedenle şimdi 50 artı 1’den vazgeçmenin yolunu, yöntemini arıyor şu anda.” (ANKA)