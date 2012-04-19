'Ağa'ya beleş Milli Emlak'tan döndü!

Tapu Kadastro, 2B Yasası dolayısıyla işgal altındaki arsaları ölçüp yüzölçümlerini Hazine’ye bildirdi. Hazine’ye bildirilen 65 bin arsanın içinde en önemli hata, Çekmeköy’deki 2 arazide çıktı. Her iki arazi de ünlü işadamı Ali Ağaoğlu’yla bağlantılı.

Rahim Ak'ın HaberTürkte yer alan haberine göre, kamuoyunda 2B Yasası olarak bilinen, orman vasfını kaybetmiş alanların kullanıcılarına (işgalcilerine) satışını sağlayacak yasa Meclis’ten geçmeden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 2B kapsamındaki arsa ve arazilerin yüzölçümlerini belirleyip Hazine Müsteşarlığı’na gönderdi. Sadece İstanbul’da 65 bin arsa ve arazinin ölçümü gerçekleştirildi. Ölçümün amacı yasa çıktıktan sonra bu arazileri kullananların Hazine’ye ödeyeceği miktarın belirlenmesiydi.

Ancak Milli Emlak kontrolörleri yaptıkları incemelerde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün birçok arazinin yüzölçümünü Hazine’ye eksik bildirdiğini ve böylece işgalcilerin daha az para ödeyeceklerini ortaya koydu. Milli Emlak kontrolörleri, küçük gösterilen arazilerin büyük bölümünün son dönemlerin gözde bölgesi Çekmeköy’de olduğunu da tespit etti. Çekmeköy’de ise iki ayrı 2B kapsamındaki arazi dikkat çekti. Çünkü her ikisi de 10’ar binmetrekare eksik gösterilmişti. Üstelik eksik gösterilen iki arazi de son dönemin parlak iş adamlarından Ali Ağaoğlu’nun patronu olduğu Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri AŞ’ye aitti. Arazilerden biri Deliceduvar mevkiinde. Belediyenin tapu kayıtlarına göre arazi tam 15 bin 541metrekare. Ancak Hazine’ye bildirilen ve 2B Yasası çıktığında Akdeniz İnşaat’ın üzerinden bedel ödeyeceği yüzölçümü ise 5 bin 541metrekare.

Yasa çıktığında şirket 5 bin 541metrekarenin bedelini ödeyip araziye sahip olacaktı. Diğer arazi ise aynı bölgede bulunan ve 91 ada 1 parsel numaralı alan. Buranın da aslında 13 bin 50metrekare olan yüzölçümü nasılsa 3 bin 50 metrekare olarak bildirilmiş. Bu arazide Ağaoğlu’nun yanında Roman Giyim’in sahibi Turgut Toplusoy ortak olarak yer alıyor. Toplusoy, söz konusu 13 bin 50 metrekarelik araziyi köylülerden satın aldıklarını doğruluyor.

20 milyon TL kurtarıldı

Milli Emlak kontrolörleri eksiklik için Tapu Kadastro’ya yazı yazdı ve “Sehven (yanlışlıkla) 1 rakamını unuttuk” yanıtı aldı. Ancak Maliye Bakanlığı olayda kasıt olup olmadığını araştırıyor. 2B Yasası’nda Hazine’nin işgalcilerden talep edeceği miktarın Çekmeköy bölgesinde her bir dönüm için 1 milyon lira olduğu ifade ediliyor. Buna göre Milli Emlak kontrolörlerinin dikkati Hazine’nin 20 milyon lira kaybetmesinin önüne geçti.

Bedel arttı 2B Yasası kabul edildi

Kamuoyunda 2B olarak adlandırılan orman vasfını yitirmiş Hazine arazilerinin satışını öngören kanun tasarısı, dün gece TBMM’de yapılan bazı değişikliklerle kabul edilerek yasalaştı. TBMM Tarım ve Orman Komisyonu’nda 2B arazileri için rayiç bedelin yüzde 50’si olarak belirlenen satış bedeli, tasarının TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmesinde Maliye Bakanlığı’ndan gelen talep üzerine yeniden rayiç bedelin yüzde 70’ine çıkarıldı. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, en az yarısının ödenmesi halinde ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Peşinat alınmadan yapılan taksitle satışlarda ise satış bedelinin yüzde 10’u, yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenecek.

Taksit süresi kısaltıldı

Önergeyle, taksit süreleri de kısaltıldı. Buna göre, yüzde 10 peşinattan sonra kalan tutar belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda 6 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte tahsil edilecek. Ancak taksite bağlanan tutara herhangi bir faiz uygulanmayacak. Komisyon daha önce kent ve kırsal ayrımı yapmaksızın her yerde 2B arazilerinin 5 yılda 10 taksitte ödenmesini kararlaştırmıştı.