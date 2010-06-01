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Dünya

Agatha fırtınası: 142 ölü

Orta Amerika'yı vuran Agatha tropikal fırtınasının yol açtığı seller ve toprak kaymalarında ölü sayısının 142'ye çıktığı bildirildi.

01 Haziran 2010 03:00

T24- Orta Amerika'yı vuran Agatha tropikal fırtınasının yol açtığı seller ve toprak kaymalarında ölü sayısının 142'ye çıktığı bildirildi. 


Yetkililer, binlerce kişinin evsiz kaldığı tropikal fırtınada onlarca kişinin halen kayıp olduğunu da söyledi. 


Yolların kapanması ve köprülerin yıkılması yüzünden mahsur kalanlara ulaşma çalışmaları sürerken, fırtınadan en çok etkilenen ülke olan Guantemala'da daha önce 108 olarak açıklanan ölü sayısı 118'e yükseldi. Ülkede, toplam 110 bin kişinin tahliye edildiği de belirtildi.


Binlerce kişinin evlerini terk etmek durumunda kaldığı Honduras'ta da ölü sayısı 15'e yükselirken, meteoroloji uzmanları ülkede yağmurun 3 gün daha etkili olacağını bildirdi.


El Salvador'da ise 179 toprak kayması meydana geldiği, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 11 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

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