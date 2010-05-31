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Dünya

'Agatha' 19 kişiyi öldürdü

31 Mayıs 2010 02:01

T24 - Tropik fırtınalar mevsiminin başladığı Orta Amerika'da ilk tropik fırtına "Agatha"nın etkilediği Guatemala ve El Salvador'da, 19 kişi öldü.

Guatemala Devlet Başkanı Alvaro Colom, fırtına nedeniyle 13 kişinin öldüğünü, 24 kişinin kaybolduğunu, sel ve toprak kayması olasılığı üzerine 74 bin 500 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Pacaya Yanardağı'nın önceki gün patlamasının ardından küller nedeniyle kapatılan başkentteki uluslararası havaalanının, fırtınanın pistleri temizlemeyi zorlaştırması yüzünden 5 gün daha kapalı kalacağı bildirildi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da da saatteki hızı 45 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarın, 6 kişinin ölümüne, 2 kişinin kaybolmasına neden olduğu açıklandı.

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