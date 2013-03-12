Ağar: PKK'ya 'düz ovada siyaset yapın' çağrım keşke anlaşılsaydı

Mehmet Ağar, Demokrat Parti Genel Başkanı'yken PKK sorununun çözümü için yaptığı açıklamaların anlaşılmadığını söyledi. Ağar, "Keşke o gün Türkiye beni daha iyi anlayabilseydi ve niçin bu çıkışı yaptığımı doğru okuyabilseydi" dedi.

Erzurum’da yayın yapan www.erzurumajans.com ve Palandöken Gazetesi yazarlarından Mehmet Şener, Ağar’ı cezaevinde ziyaret etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı'yken PKK’yı "Dağdan düz ovada siyaset yapmaya çağırdığını" söyleyen Ağar, şöyle konuştu:

"Keşke o gün Türkiye beni daha iyi anlayabilseydi ve niçin bu çıkışı yaptığımı doğru okuyabilseydi. Süreci heyecanla izliyor ve sonunda akan kanın durması için aklıselimin galip gelmesi için dua ediyorum. Hükümet doğru bir siyaset izliyor. Dilerim ki birileri bu süreci sabote etmesin."