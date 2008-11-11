Ağar davasında görevsizlik kararı

Eski bakanlardan Mehmet Ağar’ın Susurluk davası kapsamında yargılanmasına bugün başlandı. Ağar 5 günlük sağlık raporu alarak mahkemeye gelmezken, davaya bakan Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verdi. Mahkeme, dava dosyasının terör ve organize suçlara bakmakla görevli Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini kararlaştırdı.



Susurluk skandalından sonra 1997 yılında hakkında açılan dava 18 Nisan 1999’da milletvekili seçildiği için durdurulan Ağar hakkında 9.5 yıl sonra yeniden dava açıldı.

Duruşma başlamadan Mehmet Ağar’ın avukatları mahkemeye dilekçe vererek Ağar’ın aldığı 5 günlük sağlık raporunu bildirdi. Çağdaş Hukukçular Derneği’nden çok sayıda avukat davaya müdahil olmak istiyor.



Ağar hakkında, 1993-1996 yılları arasında “silahlı çete kurmak, gıyabi tutuklu sanık Abdullah Çatlı’nın saklandığı yeri bildiği halde yetkililere bildirmemek ve yasalara aykırı olarak silah taşıma izin belgesi vermek” suçlamalarıyla dava açılması istenmişti.

Ancak dava, Ağar’ın milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulmuştu. İçişleri Bakanlığı, Ağar’ın 22 Temmuz 2007 seçimlerinde milletvekili seçilememesi üzerine dosyayı Danıştay’a göndermişti.

