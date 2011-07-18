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AĞAR, AZİZ YILDIRIM'I ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A)

18 Temmuz 2011 18:19

-AĞAR, AZİZ YILDIRIM'I ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 18.07.2011 - Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkanı Mehmet Ağar, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı, Metris Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Metris Cezaevi'nden çıkışı sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ağar, Aziz Yıldırım'ı ziyarete geldiğini belirterek, şunları söyledi:  ''Türk geleneğinin bir usulü vardır. Hapishane ziyareti bizim geleneğimizin içinde bir şeydir. Yıldırım'ın sağlığında ufak tefek zorlamalar, sıkıntılar oluyor, bu şartlarda getirildi. İyi bir görüşme yaptık. Türk adaletine hepimizin güvenmesi lazım. Sonucu da o şekilde beklemek lazım. Bizim yaptığımız insani arkadaşlık görevimizi yerine getirdik. Bundan da hiç bir zaman geri kalamayız. Burada yasal çerçeve neyse o uygulanıyor. İzin aldık geldik.''  Bir gazetecinin Yıldırım'ın sağlık durumunu sorması üzerine Ağar, ''Zaman zaman şekeriyle ilgili problemler oluyor. Onunla da ilgileniyorlar. Morali gördüğüm kadarıyla iyi'' dedi. 

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