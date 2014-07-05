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Ağaoğlu'ndan, yanında inşaat yaptığı hakim ve savcı lojmanına mektup!

Ali Ağaoğlu'ndan hakim ve savcılara: Hepinizin tanıdığı bir hakim ya da savcı olduğunu biliyorum. Umarım, tanıdıklarınız aracılığıyla aleyhime başvurularda bulunmazsınız

05 Temmuz 2014 16:01

İstanbul Ataşehir'de, adliye lojmanlarının yanında rezidans inşaatına başlayan işadamı Ali Ağaoğlu, 140 hakim ve savcının oturduğu siteye bir mektup göndererek kendisi hakkında dava açtırmamalarını istedi.

İstanbul Ataşehir’de, adliye lojmanlarının yanında rezidans inşaatına başlayan işadamı Ali Ağaoğlu, 140 hakim ve savcının oturduğu siteye bir mektup gönderdi. Başlayan inşaat çalışmalarının yol açacağı rahatsızlık için ‘anlayış ve hoşgörü’ talep eden Ağaoğlu, mektubunda, “Hepinizin tanıdığı bir hakim ya da savcı olduğunu biliyorum. Umarım, tanıdıklarınız aracılığıyla aleyhime başvurularda bulunmazsınız” dedi.

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, İstanbul Batı Ataşehir’de rezidans inşaatına başlayan işadamı Ali Ağaoğlu, şantiyenin hemen yanında bulunan hakim ve savcı lojmanlarına bir mektup gönderdi. Lojmanlarda oturan 140 aileye ulaşan mektubunda Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Adalet Sitesi sakinleri,

Malumunuz olduğu üzere sitenizin yakınında yer alan arsamızda alt katları açık yeme-içme, sosyal ve kültürel etkinlik alanlarından oluşan inşaatımıza başlamış bulunuyoruz. Yapımı tamamlandığında, yukarıda özellikle yukarıda değinilen açık mekanların sitenizin bu yöndeki ihtiyaçlarına cevap vereceğini, sizlerin de beğenisini kazanacağını ve hemen yanı başınızda yer alan bu alanlardan keyifle yararlanacağınızı düşünüyorum. Siz değerli komşularımızın rahatsız olmaması için elimizden gelen özen ve çabayı gösterdiğimizi, gerekli önlemleri aldığımızı bilmenizi isterim. Ancak hangi önlem alınırsa alınsın, inşaatın çevre etkisinin, moda tabirle ‘fıtratında’ var olduğu gerçeğinden hareketle, gösterdiğiniz, göstereceğiniz anlayış ve hoşgörü için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

Ağaoğlu, mektubunda, olası şikayetler için verdiği telefon numarasını arayabileceklerini belirterek, “Son olarak, hepinizin tanıdığı bir hakim ya da savcı olduğunu biliyorum. Umarım, tanıdıklarınız aracılığıyla aleyhime başvurularda bulunmazsınız” dedi.

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