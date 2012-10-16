Ali Ağaoğlu'nun Donald Trump yorumu: O kim?

Ali Ağaoğlu, Donald Trump’a özenerek kendi reklamlarında oynadığına ilişkin yorumlara "Öyle bir iddiam yok. O kim?" dedi

Cnbc-e kanalında yayınlanan "Burcu Soruyor" programına katılan Ali Ağaoğlu, son zamanlarda gündemde olan "Malak 1453" projesinin reklam filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre; Ağaoğlu müteahhiddin anahtar tesliminden sonra söz konusu projeyle ilişkisinin bittğini, satmış olduğu malın arkasında olduğunu göstermek adına reklamlarından rol aldığını açıkladı. Ağaoğlu, "Donald Trump’a mı özeniyorsunuz?" sorusuna esprili bir dille karşılık vererek, "Öyle bir iddiam yok, o kim?" dedi.

'Brad Pitt ile anlaşmıştık'

Reklam filminde Hollywood yıldızı Brad Pitt'le beraber oynamak üzere anlaştıklarını ancak tarih konusunda yaşanan sorun yüzünden projeden vazgeçtiklerini belirten Ağaoğlu, yeni filminde Pitt ile oynayabileceğini söyledi.

'Kafayı cama vurmayalım'

Ağaoğlu, orta vadeli programı da değerlendirdi. Yüzde 7-8'lik büyümenin cari açık açısında sürdürülebilir olmadığını söyleyen Ağaoğlu, hükümetin ekonomiyi soğutmasını anlayışla karşıladıklarını ifade etti.

Ancak Ağaoğlu "Sert frene basıp kafayı cama vurmamak lazım" konusuna da dikkat çekti. Ekonomideki inişin kontrollü yapılması gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, Türkiye'nin yüzde 5 büyüme çıpası olduğunu ve Merkez Bankası'nın politika faizini indirerek buna destek olması gerektiğini söyledi.

'Alımlar başladı'

Konut faizlerinin yüzde 1'in altına gelmesiyle insanların alım yönünde harekete geçtiğini söyleyen Ağaoğlu, 4. çeyrekteki canlanma ile inşaat sektörünün yıl sonunu yüzde 5 büyüme ile tamamlayacağını kaydetti.

'Kaş yaparken göz çıkarmamalı'

Ağaoğlu, maketten konut satışının yasaklanmasını öngören SPK düzenlemesine de şartlı destek verdi. Arsası, projesi olmayanların maketten yaptıkları satışın engellenmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, "Ama kaş yaparken göz çıkarmamak lazım, inşaat sektörünü de öldürmemek lazım" dedi.

Ağaoğlu, maketten satışın tamamen kaldırılması durumunda firmaların finansman maliyetlerini konut fiyatlarına yukarı yönlü yansıtacağını kaydetti.